Zapada albastra in Rusia. Autoritatile au demarat o investigatie ecologica Reprezentantii agentiei de monitorizare a mediului au demarat o investigatie in nordul Sankt Petersburgului, dupa ce mai multi locuitori au anuntat ca zapada din cartierul lor are culoare albastra si violet.

Foto: Pixabay.com International Zapada de pe anumite trotuare si de pe capotelor masinilor a prins culoare albastra si violet.

"Zapada are o nuanta de albastru stralucitor, iar in alte parti, de exemplu, pe trotuarul adiacent unei fabrici din industria farmaceutica, care urmeaza sa fie demolata, prezinta o nuanta violet", a... citeste mai mult

