Zapada a bagat Iasul in alerta! Oameni izolati au fost in pericol de moarte! A fost nevoie de interventia senilatei

Zapada care a cazut in ultima perioada peste Iasi a dat batai de cap autoritatilor • Mai multe persoane au avut nevoie de ajutor, iar medicii, pompierii si politistii au fost in alerta • Senilata aflata in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) a ajuns la mai multe solicitari

Ziua de ieri a fost o adevarata provocare pentru salvatorii ieseni. Inca de la primele ore ale diminetii, pompierii, politistii si medicii au intrat in alerta. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutor. Astfel, cadrele medicale... citeste mai mult

acum 13 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Vremea Noua in