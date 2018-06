Senatorul Daniel Zamfir a declarat că nu există "un troc" între el şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi că înscrierea sa în acest partid este motivată de faptul că "toţi liberalii care iubesc democraţia se vor întâlni în ALDE".

"Eu am cumpănit îndelung decizia de astăzi, pentru că eu cred cu tărie - şi nu sunt singurul din PNL care crede asta - că liberalii din PNL care iubesc democraţia şi liberalii din ALDE trebuie să se unească într-un partid sub Călin Popescu-Tăriceanu. Liberalismul din România are nevoie de un partid care să lupte pentru justiţie dreaptă, să... citeste mai mult