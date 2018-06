Sub sloganul E şi el copil ca tine” se desfăşoară, in perioada 30 mai - 3 iunie, la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, o acţiune caritabilă. Profesorul Dan Avram, coordonatorul acestui proiect, a declarat că acţiunea are ca scop...

Salajeanul, 31 Mai 2011