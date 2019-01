Municipiul Zalău are, anul acesta, un buget de dezvoltare de aproape opt ori mai mare decât cel din 2018, spune primarul Ionel Ciunt. Potrivit acestuia, oraşul are la dispoziţie aproximativ 67 de milioane de euro pentru investiţii care să ridice nivelul de trai al zălăuanilor.

“ Pentru anul 2019, avem un buget de dezvoltare destul de consistent, în jur de 67 milioane de euro. Asta înseamnă un buget de aproape opt ori mai mare faţă de 2018. Sigur că acest buget de dezvoltare are trei componente importante: bani din bugetul local, surse din fondurile europene şi surse din fondurile guvernamentale, din banii alocaţi de... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Salajeanul in