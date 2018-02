Coborând pe scara unei simpatii cu trecutul, am fi vrut să începem cu banala întrebare: ce mai face?… dar, cum şi-acum se scurge mult praf peste acest trecut, şi, oricât de clişeic ar putea să pară exprimarea noastră, când vrem ca frumuseţi vechi să nu dispară, am ales Învăţăturile lui Neagoe Basarab către Fiul său, Teodosie. Cu răbdarea încep toate! Şi, mai apoi, din atâtea macro-micro universuri, câte ne înconjoară, am ales să ne ascundem după Miron Costin, că nu e mai frumoasă zăbava decât cetitul cărţilor.

Cu cetitul facem viaţa fericită! O parafrazare se impune acum – o...