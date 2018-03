YouTube-ul te poate face mai bogat? Afla cat este mit si cat este adevar Dupa anul 2005, cand s-a lansat platforma YouTube, ideea de a face bani din clipurile publicate acolo era doar un mister. Copiii nascuti dupa anul acesta si-au dorit din ce in ce mai mult sa ajunga vedete pe Youtube si bineinteles, sa castige bani din asta.

Antreprenoriatul pe Youtube a inceput in anul 2007, atunci cand Google a achizitionat platforma. In acel moment, a fost introdus serviciul Partner Program, care a schimbat complet platforma. De atunci, li s-a oferit posibilitatea utilizatorilor de a... citeste mai mult

