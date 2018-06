Asociindu-se cu două dintre marile nume de la Hollywood, filiala Google demonstrează că vrea să joace în liga giganţilor din domeniul streaming-ului Netflix, Amazon şi Hulu.

Serialul, intitulat "On Becoming a God in Central Florida" şi a cărui difuzare este prevăzută pentru anul viitor, va vorbi despre cultul american pentru antreprenoriat şi modul în care îşi dezvoltă visul o tănără. Intriga este situată în anii 1990.

Platforma video YouTube Red, redenumită Premium, a înregistrat deja un prim succes anul acesta, cu serialul "Cobra... citeste mai mult

