Radu Stelu Arman a primit in urma cu aproximativ 5 luni de zile un apartament in Subcetate intr-un bloc de locuinte sociale. Barbatul are insa datorii la intretinere si nu si-a platit nici chiria. Acesta risca sa fie evacuat din casa primita de la...

Bistriteanul, 27 August 2011