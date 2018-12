Spre exemplu, Alice poate chema un taxi, poate comanda mâncare sau cumpăra bilete de avion.

Dispozitivul învaţă programul utilizatorului şi îi oferă notificări pe baza comportamentului acestuia. Aplicaţia Maps oferă informaţii actualizate din trafic, în timp ce Yandex.Weather arată informaţii despre vreme.

Am instalat Yandex Launcher din Google Play pe un smartphone Samsung A9 şi interfaţa arată interesant, promiţător. Am testat-o şi pe Alice, din păcate nu putem comunica momentan, pentru că ea vorbeşte doar rusă, iar eu nu.



Yandex.Phone are processor Qualcomm Snapdragon 630, 4GB RAM, 64 GB stocare+ spaţiu pentru card microSD, ecran LCD IPS de 5.65 inci cu rezoluţie... citeste mai mult

