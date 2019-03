Preşedintele Xiaomi, Lin Bin, a distribuit, marţi, un video pe reţeaua Weibo, în care arată cum un smartphone cu baterie de 4000 mAh se încarcă de la 0 la 50 % în 7 minute şi de la 50 % to 100 % în alte 10 minute.

Lu Weibing, preşedintele Redmi, din cadrul Xiaomi, a confirmat că tehnologia de încărcare va intra curând în producţia de masă.

Cel mai performant încărcător rapid din prezent are 55 W (Huawei Mate X), aşa că progresul Xiaomi e uriaş.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste mai mult

ieri, 18:45 in IT&C, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in