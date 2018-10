Fostul căpitan al echipei FC Barcelona a sărit în apărarea lui Messi, în faţa lui Maradona, care a declarat că Messi nu este un lider.

"Din punctul meu de vedere, MEssi este un lider incredibil, atât pe teren, cât şi în afara lui. Poate este un lider mai liniştit în vestiar, pentru că vorbeşte mai puţin, dar este un lider absolut, vrea mereu mingea, se implică mereu, are personalitate şi nu este absent.

Am fost colegi mai multţi ani şi mereu s-a impus şi a condus echipa. Mi se pare că este un jucător care are capacităţi de lider absolut, aproape bestiale. Aşa că, nu sunt de acord cu Maradona, dar, aşa cum se spune, opiniile sunt opinii şi fiecare este cu părerea lui", a... citeste mai mult