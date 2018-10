Simona Halep, liderul mondial la tenis feminin, a fost aleasă jucătoarea anului 2018, a anunţat, vineri, WTA.

Halep a câştigat în acest an turneul de grand slam de la Roland Garros, precum şi turneele de la Shenzhen şi Montreal.

În plus, Simona Halep a primit un premiu special, ea fiind singura jucătoare care s-a calificat la toate cele cinci ediţii de la Singapore ale Turneului Campioanelor. Liderul WTA nu ia startul în competiţia din acest an din Singapore, la care s-a calificat de pe primul loc al clasamentului Race, din cauza accidentării la spate pe care a suferit-o la Wuhan, în luna septembrie.

Pentru titlul de jucătoarea anului... citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in