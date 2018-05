Miercuri, 16 Mai, 19:52

Japoneza Naomi Osaka a oferit primele declarații după ce a fost demolată de Simona Halep în meciul din turneul de la Roma, scor 1-6, 0-6. Osaka a luat primul game, apoi Simona a câștigat 12 la rând. Japoneza, locul 21 WTA, a căutat explicații după umilința de azi.

"Nu ştiu ce s-a întâmplat, chiar nu ştiu. Simona e o jucătoare foarte bună, ocupă locul 1 în lume şi şi-a dat seama că nu-mi ies loviturile pe rever astăzi.

Tot timpul am fost sub presiunea că trebuie să fac mai mult şi asta m-a costat. Simona s-a mişcat excelent, toată lumea ştie cât de bună e la acest capitol.

Ea are mai multă experienţă, în timp ce... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Gazeta Sporturilor in