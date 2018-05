Miercuri, 16 Mai, 15:07

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) e încântată de modul în care a evoluat în victoria contra lui Naomi Osaka (20 de ani, 21 WTA), scor 6-1, 6-0.

"Mă simt excelent pe Pietrangeli. Este terenul meu favorit. Ador să joc la Roma. A fost un public numeros din România, unul cald. M-au aplaudat și m-au susținut pe toată durata partidei. Mă bucur mult că am reușit să îi mulțumesc. A fost un meci foarte, foarte bun. Am salvat multe mingi de break. Nu am cedat niciun punct. Aici am făcut diferența. A fost diferită suprafața față de meciul trecut, când am pierdut la Indian Wells.

Am rămas concentrată. Știu cum să joc...