Duminica, 13 Mai, 20:18

Liderul mondial Simona Halep se află deja la Roma, unde va juca în ultimul turneu dinaintea Roland Garros. Simona e conștientă că nu traversează cea mai bună formă, dar speră să găsească energia necesară pentru a evolua cât mai bine la Roma și Paris.

"Normal că pentru mine Roland Garros e cel mai important turneu. Dau totul în fiecare săptămână. Aşa am făcut înainte de Melbourne, am fost şi am câştigat la Shenzhen ambele probe. Nu fac nimic special înaintea turneelor de Grand Slam.

Am doar grijă să fiu sănătoasă. Dacă nimic rău nu se întâmplă, tot timpul... citeste mai mult

acum 36 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Gazeta Sporturilor in