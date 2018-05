Duminica, 13 Mai, 11:38

Petra Kvitova (28 de ani, 10 WTA) s-a retras de la turneul Premier 5 de la Roma.

Petra Kvitova are un sezon excepțional pe zgură. Cehoaica a ajuns la 11 meciuri consecutive câștigate, încununate cu trofeele de la Praga și Madrid. Cele două săptămâni au consumat toate rezervele de energie ale Petrei, care a decis să se odihnească pentru Roland Garros.

"Nici nu ştiu cum am reuşit să înving. Sunt epuizată. Nici nu-mi mai simt mâinile şi picioarele. Am decis să mă retrag de la Roma.

Felicitări pentru Bertens, am făcut împreună un meci extraordinar! E o nebunie să spui că sunt favorită la Roland Garros. Sunt multe... citeste mai mult