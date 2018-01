Primele opt favorite: Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Venus Williams, Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia.

Jumătatea superioară a tabloului: Halep, Muguruza, Pliskova, Garcia

Jumătatea inferioară a tabloului: Wozniacki, Svitolina, Venus, Ostapenko

Posibile sferturi: Halep vs Pliskova, Muguruza vs Garcia, Venus vs Svitolina, Ostapenko vs Wozniacki

Finala de anul trecut: Serena Williams vs. Venus Williams, 6-4, 6-4.

WTA a analizat cele patru sferturi ale tabloului.

Sfertul Simonei... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in