Caroline Wozniacki e, deocamdată, pe locul 1 mondial în clasamentul virtual, însă dacă Simona Halep va câştiga, miercuri, în faţa lui Angelique Kerber (12 WTA), atunci românca o va detrona pe campioana de la Australian Open.

Wozniacki a făcut un meci slab în optimi, acolo unde a fost învinsă de Daria Kasatkina (14 WTA), scor 7-6, 6-3. Apoi, daneza a spus că rusoaica de 19 ani are potenţialul necesar pentru a câştiga trofeul la Roland Garros.

„Kasatkina poate câştiga turneul, cu siguranţă! Sloane Stephens va avea un meci greu contra ei. Are mult potenţial, se mişcă bine, loveşte excelent, mai ales pe zgură. Are un avantaj mare,

