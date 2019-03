“Winter Cup” 2019 a pornit la drum

Fotbal în salã

START… Editia a VIII-a a celui mai puternic turneu de fotbal în salã din zona Moldovei, “Winter Cup” Vaslui, a debutat asearã, dupã închiderea editiei, cu câteva meciuri din faza grupelor, în turneele Open si Under 19. Turneul din acest an va fi structurat pe trei categorii: Open, Under 19 si Old-Boys.

Pânã în prezent s-au înscris 24 de echipe, dintre care 16 la Open si 8 la Under 19. Înscrierile continuã la turneul Old-Boys, care va debuta la finalul sãptãmânii viitoare. De asemenea, în faza finalã a turneului Open vor veni 6-8 echipe din afara judetului, printre care si campioana editiei precedente, Auto Driver Iasi. În faza judeteanã a turneului Open participã... citeste mai mult

