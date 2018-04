Wine & Street Food la Palatul Parlamentului

In prag de primavara, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) organizeaza cea de-a doua editie a Targului International de Turism “Holiday Market”, eveniment ce se va desfasura in perioada 17 - 20 martie 2011, in cadrul Centrului...

Amosnews, 1 Martie 2011