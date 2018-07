Novak Djokovic is back! Întreruptă din motive legale (municipale!) vineri seară, la scorul de 2 - 1 pentru sârb, semifinala dintre Djokovic și Nadal a fost reluată sâmbătă la prânz, sub privirile celor două prințese - Kate și Megan - care au luat loc în loja regală pentru a asista la cel mai tare episod al „turnirului” alb de pe All England Club.

Confirmând trendul descendent de formă de după primul set în care jucase impecabil, Djokovici a pierdut alert cel de-al patrulea set prin care spaniolul - un veritabil robot, cu acțiuni de maximă precizie - a egalat situația. Sorta celor doi „cavaleri”... citeste mai mult

