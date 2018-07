Actorul Will Smith va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale, alături de Nicky Jam. Starul de 49 de ani va performa alături de cântăreţul american Nicky Jam şi artista kosovară Era Istrefi. El a postat acum pe reţelele sociale un filmuleţ, mesajul fiind: "Trei miliarde de oameni ne vor urmări spectacolul!".

Will Smith e starul din "Men In Black" sau "Băieţi Răi", e cântăreţ, unul dintre hiturile sale fiind "Boom! Shake The Room", dar şi producător sau compozitor. Ca artist... citeste mai mult

