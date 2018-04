Wi-Fi gratuit in sute de localitati din Romania si in peste 10.000 din Europa Prin proiectul WiFi4EU, Uniunea Europeana va aloca aproximativ 120 de milioane Euro, cu scopul de a Wi-Fi gratuit in 10.000 de orase europene.

Programul WiFi4EU presupune distribuirea in citeva mii de orase si sate, din toate statele membre UE, „bonuri de cumparaturi” in valoare de 20.000 de euro, care sa permita realizarea lucrarilor de instalare a internetului wireless.

Autoritatiele locale pot aplica pentru program prin... citeste mai mult

