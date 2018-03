Werner – Wilhelm Wolff s-a arătat optimist duminică, la inaugurarea cursei aeriene Iaşi – Timişoara, estimând că în acest an compania va avea profit. “Bugetul pe care l-am făcut pe anul ăsta este un buget foarte curajos, pentru că avem de gând să schimbăm foarte mult ceea ce în ultimii 10 ani, de când este Tarom pe pierdere, nu s-a întâmplat. Bugetul este uşor pe plus, cam vreo 394 de mii de lei. Vorbim de profit, dacă avem nişte premise care se întâmplă. Aeronavele vor trebui să sosească, pentru că am închis acum o licitaţie care ne permite să alegem maxim 4 bucăţi. Nu vă pot spune încă ce tip. Pe moment, este vorba despre un contract de leasing. Iar aeronavele noi vor crea... citeste mai mult