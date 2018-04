Antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, s-a declarat dezamăgit de remiza de pe teren propriu cu Atletico, 1-1, în prima manşă a semifinalelor Ligii Europei, dar şi-a exprimat încrederea că elevii săi vor reuşi să obţină un rezultat pozitiv în returul din capitala Spaniei.

„Am condus cu 1-0 şi am avut în mâinile noastre un rezultat magnific. Ştiam că nu putem comite erori şi chiar dacă am avut multe ocazii, nu am reuşit să le fructificăm. Dacă analizăm prestaţia noastră şi modul în care a decurs jocul, este cel mai rău rezultat posibil pentru noi”, a declarat Wenger la... citeste mai mult

