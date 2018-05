La vară, Arsene Wenger îşi încheie mandatul de 22 de ani pe banca lui Arsenal. Acum are ca obiectiv să câştige Liga Europa pentru ca echipa să se califice apoi în Liga Campionilor. Tunarii vor juca joi seară cu Atletico Madrid în manşa secundă a semifinalelor, în tur scorul fiind 1-1.

"Vreau să-mi termin cu bine munca. Cred, de asemenea, că un om trebuie să ofere ce are mai bun atât timp cât este într-un loc, cu toată implicarea şi energia pe care o are. O să plec de la Arsenal şi până în ultima zi o să fiu concentrat doar asupra echipei. Când munca mea aici se va încheia, o să văd ce voi face, dar vreau să închei această poveste de... citeste mai mult

