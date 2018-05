Meciul cu numărul 250 din cariera europeană a lui Arsene Wenger a reprezentat ultima partidă continentală pe banca lui Arsenal. Tehnicianul francez a sperat până în ultimul moment că va putea să-şi ia rămas bun de la clubul pe care l-a condus timp de 22 de ani cu un trofeu european, dar acest lucru nu se mai poate întâmpla.

"Sunt foarte frustrat. E foarte greu să accepţi eliminarea după modul în care am jucat pe durata celor 180 de minute. Clubul are timp să gândească strategia pentru sezonul viitor. Aceşti jucători au calitate, iar dacă în vară vor fi luate decizii corecte, echipa se va ridica la cel mai înalt nivel. Eu nu am niciun plan în acest moment. Trebuie să-mi revin după... citeste mai mult

