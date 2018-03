Sfarsit de saptamana aglomerat la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iasi • Multi ieseni au ajuns, din club, direct pe mainile medicilor • Unii s-au prezentat la spital cu rani grave, avand nevoie de multe zile de internare • O parte din pacienti au ajuns in stare grava dupa ce au fost loviti cu sticle sau alte obiecte contondente • In ce stare se afla acestia si in ce zone ale orasului au avut loc incidentele

https://www.bzi.ro/weekend-de-cosmar-in-iasi-au-iesit-in-club-ca-sa-se-distreze-dar-au-ajuns-direct-la-spital-645656

citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 52 , Sursa: Vremea Noua in