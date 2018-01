Cele mai titrate filme europene ale anului 2017, propuse sau aflate în cursa pentru Oscarul la categoria “Cel mai bun film într-o limbă străină”, vor putea fi urmărite în cadrul Oscar Weekend. Evenimentul, care are loc în weekend-ul 19-21 ianuarie, la Cinema Elvire Popesco, se află anul acesta la a patra ediție. Cinefilii vor avea ocazia să vizioneze producții cinematografice precum 120 BPM/bătăi pe minut (Robin Campillo, Franța), Marele Premiu la Cannes 2017, Loveless (Andrei Zvyagintsev, Rusia), recompensat la Cannes cu Premiul Juriului, On Body and Soul (Ildiko Enyedi, Ungaria), marele câștigător al Festivalului Internațional de Film de la Berlin, din 2017, Happy End... citeste mai mult

