Weekend cu filme de Oscar la Cinema Elvire Popesco

Cinefilii vor avea ocazia să vizioneze producţii cinematografice precum 120 BPM/bătăi pe minut (Robin Campillo, Franţa), Marele Premiu la Cannes 2017, Loveless (Andrei Zvyagintsev, Rusia), recompensat la Cannes cu Premiul Juriului, On Body and Soul (Ildiko Enyedi, Ungaria), marele câştigător al Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, din 2017, Happy End (Michael Haneke, Austria) şi Fixeur (Adrian Sitaru, România).

Oscar Wekend are loc înaintea anunţării nominalizărilor la cea de-a 90-a ediţie a premiilor Oscar (23 ianuarie). Gala decernării...

