În data de 24.05.2018, la Târgul Mureș, a avut loc "The 5th annual peace walk to commemorate the Declaration of War". Evenimentul a fost organizat de către International Peace Youth Group din Seul. Având în vedere că între Rotakids Club Alba Iulia și IPYG există un parteneriat pentru pace, voluntarii clubului din România au făcut un video prin care doresc să își manifeste dorința pentru pacea mondială și unificarea Peninsulei Coreea. We are one! citeste mai mult

azi, 20:29 in Locale, Vizualizari: 55 , Sursa: Albaiulianul in