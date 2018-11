Anglia a câştigat cu 3-0 meciul amical cu SUA. Partida a fost una specială pentru Rooney, care s-a retras dn naţionala Abionului, acesta fiind al 120-la meci al său pentru Anglia.

Înaintea partidei, Rooney a fost aplaudat de jucătorii celor două echipe şi de spectatori, iar în minutul 58 el a fost introdus pe teren. Fotbalistul şi-a creat două şanse de gol, dar nu a reuşit să înscrie.

Rooney (33 de ani), acum jucător la DC United, a intrat pe teren alături de cei patru băieţi ai lui.

Great night!!.... the bib in the back pocket

