Legenda Angliei, Wayne Rooney a debutat cu succes la noua sa echipă din MLS, DC United. Fostul atacant al lui Manchester United nu a marcat în meciul cu Vancouver Whitecaps, însă şi-a ajutat echipa să câştige.

One assist, two shots, 34 passes, 91% passing accuracy. Strong debut from @WayneRooney. #UnitedAtHome pic.twitter.com/78Tij6rPsx

— D.C. United (@dcunited) July 16, 2018 Rooney nu a fost titular în primul meci al lui DC United pe noul stadion, însă a intrat în minutul 59, când echipa sa conducea cu 1-0. Prima atingere a mingii a...