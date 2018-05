Statele Unite au anunţat miercuri că au retras o invitaţie adresată Chinei de a participa la exerciţii militare în Pacific, pentru a protesta astfel împotriva militarizării de către Beijing a unor insule disputate, relatează AFP.

'Avem dovezi clare că Beijingul a desfăşurat rachete anti-navă şi rachete sol-aer, precum şi aparate de bruiaj pe insulele Spratleys disputate din Marea Chinei de Sud', a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului, locotenent-colonelul Chris Logan.

'Am retras invitaţia adresată Marinei Republicii Populare Chineze de a participa la exerciţiul bienal Rim of the Pacific', a mai spus oficialul... citeste mai mult