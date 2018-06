Washington Post: Trump i-a propus lui Macron sa scoata Franta din UE

Donald Trump i-ar fi sugerat lui Emmanuel Macron sa scoata Franta din Uniunea Europeana, oferindu-i in schimb un acord bilateral avantajos. Oferta ar fi fost facuta in timpul unei intalniri cand Macron a vizitat Casa Alba in aprilie, arata The Guardian, care citeaza Washington Post. „De ce nu parasesti Uniunea Europeana?”, l-ar fi intrebat Trump pe Macron, inainte sa ii sugereze ca SUA ar putea oferi Frantei un acord bilateral substantial.

Se pare ca Trump i-ar fi promis lui Macron conditii mai bune in privinta exporturilor.

Reporterul WP, Josh Rogin, care a dezvaluit informatia, a citat doi... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Napoca News in