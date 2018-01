Revolutia democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat. Polonia urmeaza acum acelasi curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste lucruri. Poate si din aceasta cauza, o a treia tara fosta comunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie adoptate sub presiunea Bruxelles-ului, scrie cotidianul Washington Post intr-un... citeste mai mult