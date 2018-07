Wallet de criptomonede pe Android, disponibil prin borwserul Opera Norvegienii de la Opera, au anuntat lansarea noului Opera for Android with Crypto Wallet, care faciliteaza accesul la internetul viitorului, atat pentru utilizatori, cat si pentru dezvoltatori.

Ultilizatorii de criptomonede pot folosi, de acum, un wallet in browserul Opera pe telefoanele mobile cu sistemul de operare Android. Noul Opera for Android with Crypto Wallet este gandit astfel incat sa faciliteze accesul utilizatorilor si dezvoltatorilor, la... citeste mai mult

