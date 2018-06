VW Passat, din 1973 pana astazi Masina poporului german, Volkswagen, a reusit sa ajunga in cele cateva decenii de existenta una dintre cele mai iubite masini din lume, cu zeci de modele care mai de care mai interesante si cu un numar impresionant de pasionati.

Poate cel mai interesant model construit de volkswagen si unul dintre cele mai longevive, Volkswagen Passat a reusit in cei peste 45 de ani de viata sa incante milioane de utilizatori, sa creeze o adevarata industrie in jurul sau si sa convinga.

Cel mai nou Volkswagen de pe piata este hibridul VW Passat GTE, o masina foarte economica si putin poluanta. Totusi, Passatul B6/B7, produs intre 2006... citeste mai mult

acum 58 min. in Auto, Vizualizari: 25 , Sursa: Manager in