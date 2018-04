Cinci judeţe se află duminică dimineaţă sub cod galben de ceaţă până la ora 9:00. De asemenea, în judeţul Caraş - Severin a fost instituit cod galben de vânt.

Conform ANM, ceaţa determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Sunt afectate de ceaţă judeţele Tulcea, Constanţa Ialomiţa, Brăila şi Călăraşi.

În Caraş Sverin a fost instituit cod galben de vânt, fiind semnalate intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55-60 km/h.

