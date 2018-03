Vremea se raceste accentuat in Bucuresti. Ploaie cu depuneri de polei, lapovita si ninsoare in urmatoarele zile Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti, in perioada 18 - 21 martie 2018, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

