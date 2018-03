Prognoza METEO. Vremea se SCHIMBĂ radical. VREMEA întoarce foaia și se schimă RADICAL! Vin ploile, cu vânt și furtuni

LUNI

ÎN ŢARĂ

Vremea va deveni instabilă in cea mai mare parte a tării si va fi in continuare mult mai caldă decat ar fi normal la această dată. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 9 si 19 grade, cu cele mai ridicate valori in sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade, mai scăzute in depresiuni, spre 1...2 grade. Innorările vor fi temporar accentuate si va ploua, ziua mai... citeste mai mult

azi, 07:59 in Social, Vizualizari: 46 , Sursa: A1 in