Prognoza meteo. Temperaturile cresc in urmatoarele zile. Meteorologii anunta valori de pana la 18 grade in Lunca Dunarii. MARTI. Temperaturile cresc din nou in toate regiunile. Vremea devine mult mai calda decat in mod obisnuit la inceputul lunii...

Buna ziua Iasi, 1 Februarie 2016