Prognoza meteo 15 martie 2019. Meteorologii anunță vreme închisă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în unele regiuni.

Potrivit stirimeteo.com, vineri, 15 martie 2019, vremea va fi în continuare apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații slabe în regiunile intracarpatice și în zona montană, iar pe arii restrânse, în special în prima parte a zilei și în cele sud-estice. Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase de relief și mixte la munte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în... citeste mai mult