Vremea nevrozelor

„Dom’le doctor, am venit aici ca la izvoru’ de leac. Mai e puţin şi fac 62 de ani, nu le am cu inima, cu tensiunea sau cu ficatu’. Dar, de câteva luni, să fie un an, am un mâncărici de piele de-mi vine să-mi iau câmpii. Mă trimise o vecină pe care o cheamă Petruţa şi care a zis că a păţit-o şi ea, dar s-a cunoscut după tratament. A făcut şi un spirit de glumă, că mi s-ar trage din lipsă de sex…

Într-un fel are dreptate. Am rămas văduvă şi… ce era să fac? L-am preferat pe unu’ cu pensie de pensie, dar şi cu 20 de ani mai bătrân ca mine… Trăim bine, avem gospodărie... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Ziarul Argesul in