Statele Unite ale Americii sunt paralizate de temperaturi desprinse parcă din epoca de gheață şi furtuni de zăpadă.

În mediul online au apărut imagini fără precedent cu aeroportul John F. Kennedy din New York, acoperit în întregime de zăpadă.

Vremea face ravagii în SUA: Imagini incredibile cu aeroportul JFK din New York acoperit complet de zăpadă

INFERNUL ALB îngroapă SUA: viscol, ger de crapă pietrele și mii de...

