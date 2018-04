Vremea de Paste 2018: Prognoza pentru 7-10 aprilie Meteorologii spun ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi chiar si cu 5 grade Celsius mai ridicate decat mediile climatologice pentru aceasta perioada. Pastele va fi sarbatorit in toata tara cu temperaturi ridicate si cer senin.

In toata tara, in zilele de 7, 8,9 si 10 aprilie se vor inregistra temperaturi foarte ridicate, similare celor din sezonul estival. Atat pe parcursul zilelor, cat si noptilor din aceasta perioada, temperaturile se vor situa in jurul valorilor normale pentru aceasta perioada, insa mai ridicate cu aproximativ 5 grade Celsius. In ziua de 8 aprilie, cand se... citeste mai mult

