Concret, între orele 12.00 - 18.00, se află sub Cod galben de intensificări de vânt judeţele Vâlcea, Gorj, în timp ce judeţul Neamţ este sub Cod galben până la ora 17.00. De asemenea, între orele 10.00 - 16.00 se află sub Cod galben de vânt...