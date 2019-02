Vremea buna va aduce cu ea si drumuri mai bune / Dragomir enumera zonele de operatiune

Incepe operatiunea “asfaltarea”. “Lucrurile acestea s-au vorbit; asteptam doar vremea buna. Ati vazut ca in partea a doua a saptamanii se anunta ca vor scadea temperaturile foarte mult, vom avea cu minus si nu se va putea turna covor asfaltic” declara Marian Dragomir.

Dragomir a precizat astazi ca pe langa lucrarile realizate de Divizia de reparatii stradale a Municipalitatii, se va colabora in continua cu firmele care se ocupa de proiecte mari in ceea ce tine de plombari, asfaltari sau modernizarea unor strazi din municipiu: “Vor continua in perioada urmatoare lucrarile pentru... citeste mai mult