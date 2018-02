De luni încep ninsorile Ultima zi de weekend ne mai permite sa ne bucuram de temperaturile ridicate si vremea cat de cat frumoasa, insa inceputul de saptamana ne ameninta cu temperaturi scazute si ninsori in mare parte din tara.

Duminica, in Moldova, Transilvania si Banat sunt anuntate lapovita si averse de lapovita, iar temperatura maxima nu va trece de 9 grade Celsius.

In nord-vestul tarii va ninge moderat: in Maramurestemperatura maxima ajunge la 4 grade Celsius, iar in Crisana 5 grade.

In sudul tarii, cerul va fi variabil, iar temperaturile ceva mai ridicate: Oltenia, 10 grade Celsius, iar in Muntenia vor fi 13 grade Celsius.

